Il governo annuncia lo stop a 69 autovelox in Toscana ma una lista ancora non c’è
Il ministero dei trasporti ha comunicato che 69 autovelox in Toscana sono stati disattivati. Al momento, non è stata resa pubblica una lista dettagliata delle postazioni interessate. La decisione riguarda dispositivi installati in diverse aree della regione e, secondo quanto riferito, non ci sono ancora indicazioni sui motivi specifici di questa scelta. La notizia è stata diffusa attraverso comunicazioni ufficiali del governo.
Sessantanove autovelox spenti sulle strade della Toscana. Il dato arriva fresco dalla fonte più ufficiale che ci sia, il ministero dei trasporti, con tanto di dichiarazioni entusiaste del ministro Matteo Salvini che da tempo ha avviato il censimento degli apparecchi, dal quale si salvano solo quelli omologati a norma di legge, principalmente gli strumenti costruiti dopo il 2017. Infatti il calo in regione è sensibile: gli autovelox, cifre sempre del Mit, erano 301, dopo la revisione si riducono a 232. Salvini appunto esulta: «Dopo 34 anni si è messo fine al caos delle multe da rilevamento automatico — spiega la nota — con misure chiare che devono essere rispettate dagli automobilisti», ma «il controllo per la sicurezza non può trasformarsi in un modo poco chiaro di far cassa alle spalle dei cittadini». 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
Notizie e thread social correlati
In Toscana sono stati spenti 69 autovelox. Ne restano in funzione 232In Toscana, dopo l’entrata in vigore della nuova normativa sull’omologazione dei dispositivi di controllo della velocità, sono stati spenti 69...
Il governo USA ordina lo stop globale a Claude Fable 5: Anthropic si adegua ma contesta il bloccoIl governo statunitense ha ordinato ad Anthropic di sospendere l’accesso globale ai modelli di intelligenza artificiale Fable 5 e Mythos 5.