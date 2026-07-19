Il governo annuncia lo stop a 69 autovelox in Toscana ma una lista ancora non c’è

Notizia in breve

Il ministero dei trasporti ha comunicato che 69 autovelox in Toscana sono stati disattivati. Al momento, non è stata resa pubblica una lista dettagliata delle postazioni interessate. La decisione riguarda dispositivi installati in diverse aree della regione e, secondo quanto riferito, non ci sono ancora indicazioni sui motivi specifici di questa scelta. La notizia è stata diffusa attraverso comunicazioni ufficiali del governo.