il geniale riscatto di hans fallada

Notizia in breve

Hans Fallada, pseudonimo di Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen, è stato uno scrittore tedesco noto per le sue opere letterarie. Durante la vita, ha affrontato problemi di alcolismo e dipendenza da morfina, che lo hanno portato a trascorrere periodi in manicomi. La sua biografia include numerosi ricoveri psichiatrici, legati ai suoi disturbi, senza altri dettagli specifici sui periodi di degenza.