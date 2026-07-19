Il geniale riscatto di Hans Fallada
Hans Fallada, pseudonimo di Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen, è stato uno scrittore tedesco noto per le sue opere letterarie. Durante la vita, ha affrontato problemi di alcolismo e dipendenza da morfina, che lo hanno portato a trascorrere periodi in manicomi. La sua biografia include numerosi ricoveri psichiatrici, legati ai suoi disturbi, senza altri dettagli specifici sui periodi di degenza.
Hans Fallada, pseudonimo di Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen, fu un grande scrittore tedesco, alcolista e morfinomane, che per tutta la vità entrò e uscì dai manicomi. Nonostante detestasse il nazismo non volle mai lasciare la Germania, scelta che lo mise nel mirino di Goebbels, il quale lo spinse a scrivere un romanzo che glorificasse il regime, cosa a cui Fallada, obtorto collo, obbedì. Dopo romanzi che, per non rivelare il proprio pensiero politico, volgono lo sguardo verso la Repubblica di Weimar, criticandola, ne scrive uno per accontentare il feroce ministro della propaganda con il piede caprino. Ma alla caduta del Terzo Reich, arriva il riscatto, il recupero della propria dignità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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