Il Forlì ha le spalle coperte Onofri cementa la difesa

Da ilrestodelcarlino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Forlì ha ufficializzato il rinnovo del prestito di Matteo Onofri, difensore centrale di 22 anni. L’accordo con lo Spezia è stato confermato ieri, garantendo al club biancorosso la permanenza del giocatore fino a fine stagione. Onofri, arrivato a gennaio nel mercato di riparazione, rafforzerà la linea difensiva, che in precedenza aveva mostrato fragilità. La decisione mira a consolidare la solidità difensiva della squadra.

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Affare fatto e confermato: Matteo Onofri vestirà ancora biancorosso. Ieri l’ufficialità. Raggiunto l’accordo con lo Spezia per il rinnovo del prestito del 22enne centrale cesenate, giunto a Forlì a gennaio nel corso del mercato di riparazione per conferire struttura e solidità a una difesa fin troppo tenera. Lasciata Pontremoli, sede del ritiro degli aquilotti, Onofri ha impostato la rotta verso la Romagna e, varcati i cancelli di viale Roma, ha siglato il contratto che lo legherà ai galletti (almeno) fino al 30 giugno 2027. Cambia, infatti, la formula dell’operazione: non più prestito secco, bensì prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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