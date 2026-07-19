Alcuni clienti hanno prenotato i tavoli giorni prima, altri arriveranno indossando la maglia della nazionale spagnola. La serata è dedicata a gustare piatti tipici come paella, tapas e sangria mentre si segue la partita. L’obiettivo è creare un ambiente in cui si possa vivere l’evento sportivo condividendo cibo e tradizioni spagnole. La maggior parte delle persone si presenta con l’intenzione di sentirsi più vicina alla Spagna per una sera.

C’è chi ha prenotato il tavolo da giorni, chi arriverà con la maglia della Roja e chi, semplicemente, vuole sentirsi per una sera un po’ più vicino alla Spagna. Questa sera, mentre milioni di occhi saranno puntati sulla finale mondiale tra Spagna e Argentina, a Bellaria ci sarà un angolo di Riviera dove il tifo parlerà soprattutto spagnolo. È il ristorante Sebastian, pronto a trasformarsi nel ritrovo degli appassionati delle Furie rosse. "L’attesa è iniziata da tempo – spiega Marco Alberto Galliani, ristoratore –. Tra un pronostico e l’altro, i tavoli si stanno riempiendo di prenotazioni, di amici che hanno scelto di vivere insieme una delle notti più importanti del calcio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ‘covo’ degli spagnoli: "Paella, tapas e sangria per gustare la partita"

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Spain for First-Timers (How to Plan the Perfect Trip) (Pod )

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