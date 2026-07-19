Il corpo di un giornalista locale è stato trovato carbonizzato vicino a una statale in provincia di Salerno

Da ilpost.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo di un giornalista di 53 anni è stato rinvenuto carbonizzato vicino a una strada statale in provincia di Salerno. La vittima lavorava per un'agenzia regionale dedicata alla protezione ambientale. La scoperta è avvenuta nel comune di Eboli, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o eventuali indagini in corso. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso.

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Nel comune di Eboli, in provincia di Salerno, è stato trovato il corpo carbonizzato di Luigi Esposito, giornalista di 53 anni e dipendente dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC). Una prima analisi sul corpo svolta dal medico legale ha trovato un foro di proiettile, e sul posto c’erano alcuni bossoli. La scoperta è avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un intervento dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio in cui è bruciato il corpo, ai bordi di una statale, nel comune di Eboli. Esposito era un giornalista pubblicista e si occupava soprattutto di sport: era direttore del sito Tutto Salernitana e collaborava con la rete televisiva locale Otto Channel. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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