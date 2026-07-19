Perugia, 19 luglio 2026 – Il caldo battente che si è abbattuto ormai da una mesata sull’Italia affossa anche i saldi. “Le vendite di fine stagione non vanno bene per niente - taglia corto Carlo Petrini, presidente di Federmoda-Confcommercio Umbria –. Queste temperature tremende blindano la gente in casa che non esce e non ha voglia di vestirsi”. Ma a parte il clima eccezionale di quest’anno, sono ormai da diverse stagioni che Federmoda ripete il suo punto di vista: “Così concepita, l’operazione saldi non funziona più. Hanno perso di interesse per più di un motivo: primo non ci sono regole (si fanno sconti tutto l’anno e si mascherano le liquidazioni con finti saldi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il caldo battente uccide pure i saldi. “Negozi in crisi, la domenica chiudiamo i centri commerciali”

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