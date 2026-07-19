Il giornale riferisce che il mondo del Napoli è cambiato improvvisamente con l'arrivo di Allegri, rispetto a quanto accaduto con l'era di Conte. Monica Scozzafava, inviata a Dimaro, ha osservato il tecnico livornese nei suoi primi due giorni alla guida della squadra. La differenza tra i due allenatori si nota nel modo di giocare e di gestire il gruppo, con Allegri che punta su un calcio più semplice e democratico.

Quante differenze rispetto a Conte. Il mondo Napoli si è capovolto all’improvviso, scrive il Corriere della Sera. Lo scrive Monica Scozzafava inviata a Dimaro che ha studiato e osservato il tecnico livornese da due giorni alla guida del Napoli. Due giorni che però sembrano una vita. Quante differenze rispetto al biennio Conte, anche se Conte non è mai citato nell’articolo. Avevamo fatto notare come adesso il Napoli indichi diagnosi precise degli infortuni, cosa mai accaduta in due anni. E poi il ritorno del pallone. Subito. Senza il cosiddetto lavoro a secco, ossia esercizi senza il pallone. Il Corsera sottolinea che il pubblico non lo chiama Max ma Massimiliano, il suo nome per esteso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Il calcio semplice e democratico di Allegri, il mondo Napoli si è capovolto all’improvviso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lutto nel mondo del calcio, il Napoli si unisce al cordoglio: commovente messaggio socialMarios Oikonomou, ex calciatore greco, è deceduto dopo aver subito gravi ferite in un incidente motociclistico avvenuto a maggio.

Milan: Allegri divide il mondo del calcioL'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, continua a essere al centro di discussioni nel calcio italiano.

Temi più discussi: Allegri: Non sono al Napoli per una rivincita, ma il flop Champions me lo sono portato dietro. Mai avuto contatti con la Nazionale. Cardinale? Non commento le sue parole; Calcio: comincia l'avventura di Allegri a Napoli, da oggi il tecnico è in città; Allegri si veste di Napoli, punge il calcio di Comolli e parla di Juve: Persa un po’ di memoria; Allegri al Napoli, oggi la presentazione: Avventura meravigliosa.

#Allegri: Il calcio non è una roba di dati, ma di campo dove servono i giocatori bravi per vincere le partite. Basarsi solo sui dati è riduttivo: basterebbero quelli per vincere sarebbe semplice, ma non è affatto semplice. I dati riflettono quello che accade in campo x.com

Breda sul calcio semplice di Allegri: Alcuni pare debbano inventare la bomba atomica...Roberto Breda, allenatore, ai microfoni di Radio Tutto Napoli si sofferma sul dibattito moderno del calcio e non solo. tuttonapoli.net

Allegri, la formula vincente del nuovo allenatore del Napoli: Semplice è belloL'Allegriade. Da interpretare in due sensi: la filosofia di Max Allegri e il calcio che deve essere divertimento, perché non si vince con gli schemi ma con organizzazione e ... ilmattino.it