Gianni Infantino è diventato presidente della Fifa nel febbraio 2016, dopo aver approfittato di uno scandalo che aveva coinvolto la gestione precedente, guidata da Sepp Blatter. Durante il suo mandato, ha mantenuto rapporti stretti con un avvocato e un biografo italiani, considerati amici. Tra le sue cerchie di fiducia ci sono anche alcuni collaboratori che ricoprono ruoli di supporto legale e personale.

Gianni Infantino ha preso il potere nella Fifa nel febbraio del 2016, sfruttando l’onda di scandalo che ha travolto la gestione precedente legata al connazionale Sepp Blatter. In questi 10 anni la sua posizione si è fortificata e consolidata, le sue amicizie evolute con un cammino cristallino: ricchi e potenti. Il legame strettissimo con Donald Trump è ovviamente l’elemento più evidente, ma prima del presidente americano c’erano stati i grandi sceicchi ed emiri del Medio Oriente, tra Qatar, il Paese dove il numero uno della Fifa ha preso la residenza e che ha organizzato il Mondiale del 2022, e Arabia Saudita, che avrà il Mondiale del 2034 e che attraverso Aramco, la compagnia petrolifera nazionale, ha sostenuto prima il pericolante Mondiale per Club del 2025 e poi in maniera massiccia questo Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il braccio destro, l'avvocato e il biografo: tutti gli amici italiani di Infantino

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