Bonacci altra promozione È il braccio destro di Alvini

Bonacci, già promosso con i cadetti della Reggiana e ora passato nella massima serie con il Frosinone, è considerato il braccio destro di Alvini. La sua carriera ha fatto un salto significativo, passando dalla promozione tra i giovani alla partecipazione nel massimo campionato italiano. La sua esperienza si lega direttamente alle vittorie ottenute in passato e alla collaborazione con l’allenatore.

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di Matteo Marzotti Dalla promozione tra i cadetti con la Reggiana al salto nella massima serie con il Frosinone. Un altro trofeo finisce nella bacheca dell’aretino Francesco Bonacci, collaboratore tecnico ormai da diverse stagioni di Massimiliano Alvini, l’allenatore che ha condotto i ciociari verso il ritorno in serie A. Grande festa venerdì sera al Benito Stirpe per il successo dei gialloblù, il perentorio 5-0 che ha permesso al Frosinone di salutare la serie cadetta e tornare tra le big del calcio italiano. In tribuna erano presenti anche alcuni aretini, amici appunto di Francesco, insieme alla moglie Cristina. Tutti insieme alla fine hanno posato per un selfie di rito ricordo di una serata, o per meglio dire di una stagione incredibile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bonacci, altra promozione. È il braccio destro di Alvini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Ucciso pure braccio destro di El Mencho Leggi anche: Principe Andrea, il braccio destro e gli affari in Corea del Nord