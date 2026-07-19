Idee a Tavola | al via il primo incontro dedicato alla Linea di Costa

Da ilblogdigio.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo incontro dedicato alla Linea di Costa si terrà il 20 luglio alle 19.30 in Piazza Ex Vicienz a Mare, a Pozzuoli. La partecipazione è prevista nell’ambito della campagna Idee a Tavola, con un focus su questa iniziativa. Il PD locale ha espresso sostegno a una proposta politica riguardante la ripartenza o una possibile tregua temporanea, senza ulteriori dettagli specifici.

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Il PD di Pozzuoli dà sostegno a Manzoni: ripartenza o tregua temporanea? È fissato per lunedì 20 luglio, alle ore 19.30, in Piazza Ex Vicienz a Mare (in località Via Napoli) l’appuntamento dedicato al Mare della campagna di partecipazione Idee a Tavola. Nel corso dell’evento inaugurale, attraverso un questionario accessibile tramite QR code, i partecipanti hanno potuto aderire alla campagna e scegliere il tema del primo incontro monotematico. La scelta è ricaduta sulla Linea di Costa, un argomento sentito e strategico per il futuro della città. Come nello spirito che anima l’intera campagna, il dialogo sarà il punto di partenza per costruire insieme una visione condivisa della città. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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