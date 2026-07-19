Idee a Tavola | al via il primo incontro dedicato alla Linea di Costa

Il primo incontro dedicato alla Linea di Costa si terrà il 20 luglio alle 19.30 in Piazza Ex Vicienz a Mare, a Pozzuoli. La partecipazione è prevista nell’ambito della campagna Idee a Tavola, con un focus su questa iniziativa. Il PD locale ha espresso sostegno a una proposta politica riguardante la ripartenza o una possibile tregua temporanea, senza ulteriori dettagli specifici.

Il PD di Pozzuoli dà sostegno a Manzoni: ripartenza o tregua temporanea? È fissato per lunedì 20 luglio, alle ore 19.30, in Piazza Ex Vicienz a Mare (in località Via Napoli) l’appuntamento dedicato al Mare della campagna di partecipazione Idee a Tavola. Nel corso dell’evento inaugurale, attraverso un questionario accessibile tramite QR code, i partecipanti hanno potuto aderire alla campagna e scegliere il tema del primo incontro monotematico. La scelta è ricaduta sulla Linea di Costa, un argomento sentito e strategico per il futuro della città. Come nello spirito che anima l’intera campagna, il dialogo sarà il punto di partenza per costruire insieme una visione condivisa della città. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ridicularizado por comprar pedras de baixa qualidade, um menino sem um tostão revela jade imperial

Notizie e thread social correlati

“Ancona e Mare 2026”, un nuovo incontro dedicato alla costa alta del ConeroVenerdì 8 maggio 2026, alle ore 10, l’aula magna dell’Istituto Volterra-Elia, situato in lungomare Vanvitelli 76 ad Ancona, ospiterà l’evento “Ancona...

Formazione e impresa. Costa al Summer camp dedicato alla finanzaUn campo estivo di educazione finanziaria e imprenditorialità per adolescenti si svolge a Milano.

Argomenti più discussi: Luglio 2026: 15 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; La Granda guarda al futuro: sul tavolo il maxi piano per rilanciare trasporti, ferrovie e il tunnel con la Francia; POZZUOLI/ Idee a tavola: al via il primo incontro dedicato alla linea di costa; Rifiuti e inciviltà, degrado a Monterusciello.

Quale di questi comandanti non-Eldrazi sarebbe un buon comandante per un mazzo Eldrazi? reddit

POZZUOLI/ Idee a tavola: al via il primo incontro dedicato alla linea di costaPOZZUOLI – È fissato per lunedì 20 luglio, alle ore 19.30, in Piazza Ex Vicienz a Mare (in località Via Napoli) l’appuntamento dedicato al Mare della campagna di partecipazione Idee a Tavola. Si tratt ... cronacaflegrea.it