Zlatan Ibrahimovic ha criticato i prezzi elevati nel mercato dei trasferimenti, affermando che non può essere vero che tutti i giocatori valgano 100 milioni di sterline. Durante un'intervista a Fox Sports, ha dichiarato che questa situazione deve essere fermata immediatamente, sottolineando che il valore dei giocatori sta diventando fuori controllo. Le sue parole si sono concentrate sulla percezione di un mercato troppo gonfiato e ingiustificato.

"Devono fermare questa cosa immediatamente, non è possibile che ogni giocatore valga £100m, sta diventando fuori controllo, a dire il vero", così dagli studi di Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic. L'ex campione svedese, che durante questo Mondiale ha vestito i panni dell'opinionista per l'emittente televisiva americana, non usa mezzi termini per parlare dell'ultima "follia di mercato", quella che ha portato Morgan Rogers dall'Aston Villa al Chelsea. Proprio dal trasferimento dell'inglese parte l'invettiva di Ibra: "Non è possibile che ogni giocatore dopo una buona stagione valga £100m, mi chiedo quanto varranno Lamine Yamal, Vinicius e Michael Olise se Rogers costa £117m, questa cosa deve finire". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Ibra contro i prezzi folli del mercato: "Non possono costare tutti 100 milioni..."

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