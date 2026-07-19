I trenta antifascisti sanzionati | Non ci lasceremo intimidire

Da ilgiorno.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Trenta antifascisti sono stati multati a Lecco dopo un episodio avvenuto lo scorso aprile. I verbali sono stati notificati per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata. Le sanzioni sono state emesse dalle forze dell’ordine e potrebbero aumentare, coinvolgendo altri partecipanti. I multati hanno dichiarato di non voler essere intimiditi. La vicenda riguarda una protesta contro un evento di stampo fascista.

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LECCO Per ora sono una trentina. Potrebbero però aumentare i verbali notificati ad altrettanti antifascisti lecchesi che lo scorso aprile, all’indomani della Festa di Liberazione, hanno protestato contro la commemorazione autorizzata di 16 repubblichini condannati a morte il 28 aprile 1945 dai partigiani al termine della battaglia per liberare Lecco dai nazifascisti. Rischiano di dover pagare fino a 13mila euro di sanzioni: fino a 10mila euro per aver organizzato una contromanifestazione senza permesso; altri 3mila per aver "turbato il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico", cioè il ricordo dei brigatisti neri della Leonessa e della Perugia che uccisero a tradimento alcuni partigiani fingendo la resa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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