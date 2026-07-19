I programmi TV di oggi 19 luglio 2026 | calcio fiction e film

Notizia in breve

Il palinsesto televisivo del 19 luglio 2026 include la partita di calcio tra Spagna e Argentina su Rai 1, la fiction “Racconto di una notte” su Canale 5 e il film “Assassinio sul Nilo” su Sky Cinema Collection. Sono presenti anche altri programmi e spettacoli, ma queste sono le principali trasmesse nel giorno.