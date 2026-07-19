I programmi TV di oggi 19 luglio 2026 | calcio fiction e film

Da lopinionista.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il palinsesto televisivo del 19 luglio 2026 include la partita di calcio tra Spagna e Argentina su Rai 1, la fiction “Racconto di una notte” su Canale 5 e il film “Assassinio sul Nilo” su Sky Cinema Collection. Sono presenti anche altri programmi e spettacoli, ma queste sono le principali trasmesse nel giorno.

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Guida ai programmi TV del 19 luglio 2026: “Spagna-Argentina” su Rai 1, “Racconto di una notte” su Canale 5, “Assassinio sul Nilo” su Sky Cinema Collection. La prima serata del 19 luglio 2026 offre su Rai 1 la Finale dei Mondiali 2026 Spagna?Argentina, una sfida che accende l’attenzione degli appassionati di calcio. Su Canale 5 prosegue il successo della serie turca Racconto di una notte, tra sentimenti e colpi di scena. Rete 4 punta sul grande cinema con Vi presento Joe Black, mentre Italia 1 propone l’estate italiana con Sotto il sole di Riccione. Per gli amanti del mistero, Sky Cinema Collection dedica la serata ad Agatha Christie con Assassinio sul Nilo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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