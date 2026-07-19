I medici hanno espresso dubbi sulle prove utilizzate per il piano di screening del testosterone annunciato dal Segretario alla Difesa. La misura prevede un controllo annuale per militari attivi e riservisti sopra i trent’anni. La proposta mira a individuare possibili carenze ormonali, ma le evidenze scientifiche a supporto non sono considerate convincenti dai professionisti sanitari. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli esperti del settore medico.

Questa settimana, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha disposto uno screening annuale per la carenza di testosterone rivolto ai militari in servizio attivo e ai riservisti dai trent’anni in su. Secondo lui, tale misura contribuirà a mantenere l’efficienza operativa delle forze armate. Molti esperti del settore sanitario, tuttavia, avvertono che l’iniziativa potrebbe non sortire affatto tale effetto, rischiando invece di aumentare la probabilità di infertilità o altre complicazioni per i militari, qualora il testosterone venisse prescritto in modo inappropriato. Il provvedimento rientra tra le recenti modifiche alle politiche sanitarie introdotte dall’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I medici mettono in dubbio le prove alla base del piano di Pete Hegseth per lo screening del testosterone

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FDA Rejects Rare Disease Drug Despite Strong Data.

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