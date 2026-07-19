Berlino avrebbe usato la minaccia russa come pretesto per sostenere il rilancio dell’industria bellica in crisi. Secondo fonti, il governo tedesco avrebbe agitato il timore di Mosca per giustificare aumenti di budget e produzione militare. La questione sarebbe al centro di un dibattito che coinvolge anche l’Italia, con alcuni osservatori che sospettano un allineamento tra le dichiarazioni ufficiali e interessi industriali. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata.

Roma, 19 luglio 2026 – Un fantasma si aggira per l’Europa ed è arrivato anche in Italia: il riarmo tedesco realizzato con l’alibi del pericolo russo. I fatti: nel quadro dell’impegno europeo per la difesa, avviato da circa un decennio e accelerato dopo l’invasione russa dell’Ucraina, Berlino dispone delle risorse per produrre un significativo cambiamento di scala. A ciò si accompagna la pluriennale crisi dell’automobile, aggravatasi dopo il ‘22; Volkswagen ha appena annunciato una riduzione della produzione e si discute di una conversione verso la produzione militare. L’annuncio del ReArm Europe del 4 marzo 2025 ha dato nuova visibilità a... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - I dietrologi del riarmo europeo dalla Russia al dibattito italiano: Berlino agiterebbe la minaccia di Mosca per salvare l’industria in crisi

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