I compagni dell' Inter si stringono attorno a Lautaro | nel ritiro nerazzurro si guarda così la finale

Da gazzetta.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il ritiro dell'Inter, i compagni di squadra di Lautaro Martinez si sono riuniti in un momento di sostegno prima della finale. Nel frattempo, il tecnico ha concesso una domenica di riposo, interrompendo le sessioni di allenamento doppie. La pausa si inserisce in un calendario che prevede ancora quattro giornate senza partite di campionato.

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Una domenica libera a metà. Dopo questa ne restano appena quattro senza Serie A e oggi Cristian Chivu ha deciso di dare una tregua ai suoi dalle doppie sedute. L’Inter si è allenata soltanto al mattino (a margine ha parlato Mkhitaryan) e ha avuto il pomeriggio libero. Relax puro. E lo sappiamo quanto l’allenatore tenga anche a queste “soste” per rigenerarsi, visto che anche a campionato in corso non sono mancati i giorni liberi anche a ridosso di alcuni appuntamenti di campionato. A Donaueschingen il Chivu-pensiero non cambia. In serata la squadra si è ritrovata tutta insieme a cena come di consueto ma stasera è più unita che mai. Tutti davanti al televisore perché c’è la finale del Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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EL TORO - Lautaro Martinez (L'Inno Nerazzurro)

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