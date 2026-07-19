Una domenica libera a metà. Dopo questa ne restano appena quattro senza Serie A e oggi Cristian Chivu ha deciso di dare una tregua ai suoi dalle doppie sedute. L’Inter si è allenata soltanto al mattino (a margine ha parlato Mkhitaryan) e ha avuto il pomeriggio libero. Relax puro. E lo sappiamo quanto l’allenatore tenga anche a queste “soste” per rigenerarsi, visto che anche a campionato in corso non sono mancati i giorni liberi anche a ridosso di alcuni appuntamenti di campionato. A Donaueschingen il Chivu-pensiero non cambia. In serata la squadra si è ritrovata tutta insieme a cena come di consueto ma stasera è più unita che mai. Tutti davanti al televisore perché c’è la finale del Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - I compagni dell'Inter si stringono attorno a Lautaro: nel ritiro nerazzurro si guarda così la finale

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EL TORO - Lautaro Martinez (L'Inno Nerazzurro)

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Faccio una riflessione indipendentemente da come finirà la partita di stasera Spesso leggo dei limitati qui sopra, quando ci sono le partite delle Nazionali o competizioni come i Mondiali, dire Ah se non convoca il nostro meglio così si riposa e non rischia di fa x.com

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