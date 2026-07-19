Ho scelto di rimanere Qui si può fare impresa

Un giovane imprenditore di 35 anni, residente nella provincia di Ancona, ha dichiarato di aver scelto di rimanere nel territorio. Ha affermato che qui si può fare impresa, valorizzando l’entroterra attraverso investimenti in innovazione e tecnologia. Neri, originario di Ostra e ora residente a Serra de’ Conti, ha espresso la sua convinzione nel potenziale della regione per lo sviluppo economico.

Dare valore all’entroterra investendo in innovazione e tecnologia. Simone Neri, 35 anni, nato a Ostra e residente a Serra de’ Conti, incarna la determinazione di chi crede nel potenziale delle Marche. Socio fondatore di Digimark – azienda con sede a Serra de’ Conti che conta 25 dipendenti e si occupa di digitalizzazione e tecnologia al servizio delle imprese logistiche e manifatturiere – Simone Neri analizza le sfide occupazionali del territorio. Perché ha deciso di restare nelle Marche? "Sono nato in campagna, in un piccolo paese dell’entroterra, e sono sempre stato fortemente attaccato a questo territorio. Ho viaggiato parecchio sia in Italia che all’estero, ma sento che qui ho le mie radici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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