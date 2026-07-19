Ho sbagliato con Sinner Djokovic la confessione spiazza tutti | cosa succede

Djokovic ha ammesso di aver commesso un errore con Sinner, commentando la situazione in modo ironico durante un evento a New York. Ha parlato di una situazione passata tra i due, senza entrare nei dettagli, e ha espresso il suo punto di vista con tono scherzoso. La dichiarazione ha sorpreso il pubblico presente, che ha seguito con attenzione le sue parole.

Novak Djokovic torna a parlare di Jannik Sinner e lo fa con il tono ironico che lo contraddistingue fuori dal campo. Ospite del Fanatics Fest di New York, il campione serbo ha raccontato un curioso retroscena sul rapporto con il numero uno italiano, scherzando sul fatto di avergli dato in passato alcuni consigli tecnici che, a suo dire, si sarebbero poi ritorti contro di lui. Le dichiarazioni sono arrivate durante il format “Cold As Balls”, l’intervista condotta all’interno di una vasca piena di ghiaccio insieme al comico statunitense Marcello Hernandez, in un clima leggero e ricco di battute. “Gli ho detto dove migliorare”: la battuta di Djokovic. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

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#Sinner #wimbledon Vince Zverev il primo set, e secondo me ha meritato, con una tattica più aggressiva, mentre ho visto uno Jannik più passivo, ad aspettare troppo spesso l'errore del Tedesco, che nel finale di set ha sbagliato poco o nulla. Ora serve uno Ja x.com

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