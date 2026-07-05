Leclerc ha vinto il Gran Premio a Silverstone, ma la Ferrari ha perso la seconda posizione di Hamilton a causa di un pit-stop tardivo. A pochi giri dalla fine, l'uscita di Verstappen ha portato la safety car. La Ferrari ha chiamato entrambi i piloti ai box per il cambio gomme, facendo perdere a Hamilton la possibilità di mantenere il secondo posto. La gara si è conclusa con la vittoria di Leclerc, ma senza il podio doppio previsto.

La Ferrari trionfa a Silverstone. Vince Leclerc. Ma Maranello butta via una storica doppietta: erano primo Leclerc e secondo Hamilton. Poi, a pochi giri dalla fine è uscito Verstappen, è entrata la safety car e la Ferrari ha richiamato entrambi i piloti ai box per il cambio gomme. In questo modo, però, poiché la safety non è più uscita, Hamilton è stato superato da Russell e non ha potuto rimediare. Un’assurdità. Primo Leclerc, secondo Russell, terzo Hamilton (che è anche sotto investigazione), fuori dai dieci Antonelli. Antonelli fuori quando era in rimonta su Leclerc. Leclerc ha dominato la gara dal primo all’ultimo giro. Ha patito quando mancavano una decina di giri al traguardo, Antonelli era ormai a meno di tre secondi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Vince Leclerc ma la Ferrari con un assurdo pit-stop butta via il secondo posto di Hamilton

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