Per la prima volta nella storia dei Mondiali di calcio, la finale di questa sera tra Spagna e Argentina includerà uno spettacolo durante l’intervallo, simile a quello del Super Bowl. L’evento è previsto alle ore 21 e sarà trasmesso in diretta sia in streaming sia in televisione. La novità riguarda l’introduzione di un halftime show, che non si era mai visto prima in una finale di Coppa del Mondo.

. Per la prima volta nella storia dei Mondiali di calcio, la finale (tra Spagna e Argentina), in programma stasera – domenica 19 luglio 2026 alle ore 21 – avrà anche un halftime show, uno spettacolo sul modello del Super Bowl. Un vero e proprio show sul prato del New Jersey Stadium di New York che intratterrà i tifosi e appassionati di calcio tra il primo e il secondo tempo della finalissima. Dove vedere l’Halftime show della finale dei Mondiali 2026 (Spagna-Argentina) in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv e live streaming. Lo spettacolo andrà in onda intorno alle ore 21,45 e sarà visibile in chiaro, gratis, su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Tpi.it - Halftime show finale Mondiali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere lo spettacolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

World Cup Halftime Show COULD HURT Final Match

Notizie e thread social correlati

Finale Mondiali 2026, dove vedere Spagna?Argentina in tv: data, orario e dove vederla in diretta e in streamingLa finale dei Mondiali 2026 si disputerà tra la squadra della Spagna e quella dell'Argentina.

Finale Mondiali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere Spagna ArgentinaLa finale dei Mondiali di calcio 2026 si terrà oggi, domenica 19 luglio, alle 21 ora italiana, a New York.

Temi più discussi: Mondiali, la Cerimonia di Chiusura della finale: chi c'è all'halftime show, quanto dura l'intervallo, chi canta e dove vedere · Calcio; Mondiali di calcio 2026, l’Halftime Show: tutto quello che c’è da sapere; È probabile che lo spettacolo dell'intervallo della finale dei Mondiali di calcio durerà più dei 15 minuti standard; Finale dei Mondiali 2026, lo show all'intervallo durerà 'solo' 17 minuti.

Stasera ci sarà la finale dei mondiali, ecco cosa sapere: ? ORARI: • 19:30: inizio cerimonia pre-partita. • 21:00: calcio d’inizio della finale. • 21:50 circa: halftime show [l’orario è indicativo, dipende dalla durata effettiva del primo tempo] DIRETTA: • Rai 1 + x.com

Robert Smith dei The Cure attacca il halftime show della finale di Coppa del Mondo FIFA: ‘Per favore, sparite’ reddit

Finale Mondiali 2026, l’halftime show: tutto quello che c’è da sapere sullo spettacoloHalftime show finale Mondiali 2026: cantanti, a che ora, durata e streaming dello spettacolo in onda su Rai 1. Tutte le informazioni ... tpi.it

Finale Mondiali 2026, Spagna-Argentina: orario, tv e il primo Halftime Show della storiaÈ la finale dei Mondiali 2026, ma assomiglia più a un evento da tappeto rosso che a una partita. Oggi, 19 luglio, quando Spagna e Argentina scenderanno in campo al MetLife Stadium di East Rutherford, ... iodonna.it