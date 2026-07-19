GUERRIERA DELLA LUCE di Garret Curbow | Recensione

Guerriera della Luce é il primo romanzo della trilogia Fantasy di Garret Curbow edito in Italia da Sperling & Kupfer e tradotto dalla lingua originale da Gloria Pastorino. Trama. Eileen è l’ultima maga dagli occhi blu rimasta in vita dopo la terribile Guerra della Sabbia. È pronta a mettere il suo potere a servizio del bene per proteggere Mohana, il suo villaggio, da un esercito invasore. Disprezzata dai compagni, temuta dai capi e braccata dai nemici, la vita di Eileen diventa ancora più complicata quando il principe del vicino regno di Euanthe, Finn Hadar, viene incaricato dal padre di rapirla. Desideroso di rendere orgoglioso suo padre, Finn sceglie di abbandonare Ciara, il suo amore proibito, e si imbarca in una missione nel pericolosissimo Deserto Rosso e tra le montagne nebbiose di Mohana. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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