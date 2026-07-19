gtwc europe verstappen racing mercedes in pole in q2 a misano

Alle 15:45 di oggi, durante la seconda sessione di qualifiche a Misano, la vettura di Verstappen Racing Mercedes ha ottenuto la prima pole position nella sua storia nel GT World Challenge Europe Sprint Cup. Jules Gounon, chiamato all’ultimo minuto per sostituire un altro pilota, ha segnato il miglior tempo, superando la BMW che si trovava in testa prima di questa tornata. La sessione si è conclusa con la Mercedes in prima fila.

Verstappen Racing firma la prima pole della propria storia a Misano nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Jules Gounon, chiamato all’ultimo per rimpiazzare Chris Lulham, ha siglato il best lap strappando la prima posizione alla BMW n. 32 WRT di Kelvin van der Linde. Il vincitore di race-1 in compagnia di Charles Weerts ha controllato Kobe Pauwels con l’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing e Max Hesse con la BMW n. 46 Team WRT condivisa con Valentino Rossi. Ottimo quinto posto per Arthur Leclerc al volante della Ferrari 296 GT3 EVO n. 50 AF Corse. Il monegasco si è imposto sulla Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing di Maro Engel, leader del campionato assoluto del GTWC Europe con Lucas Auer. 🔗 Leggi su Oasport.it

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GTWC Europe, Max Verstappen presente nei box Mercedes al Paul Ricard

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