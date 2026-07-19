Un ex producer di Rockstar Games, noto per aver lavorato a titoli come GTA 5, Red Dead Redemption e Max Payne 3, ha dichiarato che GTA 6 potrebbe essere molto più grande di quanto si aspetti. La sua esperienza nel settore e il ruolo in progetti di rilievo rendono le sue parole significative. Non sono state fornite dettagli specifici sulle dimensioni del gioco, ma l’affermazione suggerisce che il nuovo capitolo potrebbe superare le precedenti aspettative in termini di scala.

Quando un veterano di Rockstar Games parla, l’industria videoludica tende le orecchie. E quando quel veterano è John Ricchio, producer dietro titoli leggendari come GTA 5, Red Dead Redemption e Max Payne 3, ogni parola pesa come un lingotto d’oro. In una recente intervista con il canale YouTube Kiwi Talkz, Ricchio ha sollevato il velo su cosa aspettarsi da GTA 6, il gioco più atteso della generazione. La sua rivelazione è tanto entusiasmante quanto rivelatrice delle sfide titaniche che attendono chi sta lavorando al progetto. “Penso al fatto che ogni singola volta che fanno un GTA, è ridicolmente più grande del precedente. Posso solo immaginare le dimensioni di GTA 6. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - GTA 6 sarà davvero enorme? L’ex producer di Rockstar spiega perché potrebbe superare ogni aspettativa

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