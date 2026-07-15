Un ex producer di Rockstar ha spiegato che GTA 6 non arriverà subito su PC a causa di una strategia dello studio. La versione PC sarà rilasciata successivamente rispetto a quella console. La decisione, secondo quanto riferito, permette di ottimizzare lo sviluppo e il porting, ma non sono stati forniti dettagli sui tempi di uscita. La mancanza di annunci ufficiali ha alimentato la frustrazione tra i giocatori PC.

Mentre il conto alla rovescia verso il lancio di GTA 6 si accorcia, cresce la frustrazione tra i milioni di giocatori PC che vedono l’orizzonte ancora vuoto di annunci sulla versione per la loro piattaforma. Niente Steam al day one, niente Epic Games Store, niente di niente. Solo console. E la domanda sorge spontanea: perché Rockstar Games sceglie deliberatamente di ignorare una fetta così massiccia del pubblico al lancio, soprattutto quando è praticamente certo che il gioco arriverà su PC prima o poi? La risposta arriva direttamente dalle parole di chi ha lavorato dall’interno della macchina Rockstar. John Ricchio, ex producer dello studio... 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Perché GTA 6 non uscirà subito su PC? Un ex producer di Rockstar spiega la vera strategia dello studio

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GTA 6 Physical Release Now Coming In Early 2027...What Is Rockstar Games Doing

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