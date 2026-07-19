Le trattative tra Arena Curi e la proprietà argentina del Perugia calcio sono in corso, con un’offerta ufficiale presentata. Le parti stanno negoziando e hanno tempo fino a martedì per definire l’accordo. La salvezza del club sembra legata a questa trattativa, con un nome, quello di Faroni, indicato come possibile soluzione. La discussione riguarda principalmente la gestione e il futuro del club umbro.

L’offerta è realtà. Le parti stanno trattando. Da una parte Arena Curi, dall’altra la proprietà argentina del Perugia calcio. E lo faranno, anzi, potranno farlo, fino a martedì. Lo stato dell’arte, al momento, è questo. Arena Curi si prenderebbe in carico tutte le spese di gestione, proponendo di rilevare la società al prezzo simbolico di un euro, con un esborso effettivo intorno ai 4 milioni. Dall’altra parte sembra che la proprietà abbia chiesto almeno il pagamento degli stipendi giugno. Questo il primo set di una partita che si preannuncia piuttosto combattuta con l’amministrazione comunale, che segue con particolare interesse la vicenda, in prima fila. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Grifo, l’offerta c’è e le parti sono in trattativa: "La salvezza del Perugia si chiama Faroni"

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