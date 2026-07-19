Gravina di Catania fugge in scooter per evitare il controllo dei carabinieri | nei guai 18enne
Un ragazzo di 18 anni in scooter ha tentato di sfuggire ai carabinieri in centro a Gravina di Catania, ignorando l’alt. Ha accelerato e ha proseguito la fuga tra le strade affollate, ma è stato fermato poco dopo. Durante il tentativo di fuga, sono stati rilevati alcuni comportamenti sospetti. Il giovane è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il giovane non si ferma all’alt e tenta la fuga per le vie del centro. Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e al rispetto delle norme del Codice della Strada, i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato in stato di libertà un 18enne residente a Catania. Il giovane è ritenuto, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva, responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nella tarda serata a Gravina di Catania. Il ragazzo, alla guida di uno scooter con a bordo un coetaneo, non ha rispettato l’alt imposto dai militari durante un normale controllo stradale e ha deciso di allontanarsi rapidamente, dando vita a una fuga lungo le strade del centro abitato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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