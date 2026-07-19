Gravina di Catania fugge in scooter per evitare il controllo dei carabinieri | nei guai 18enne

Notizia in breve

Un ragazzo di 18 anni in scooter ha tentato di sfuggire ai carabinieri in centro a Gravina di Catania, ignorando l’alt. Ha accelerato e ha proseguito la fuga tra le strade affollate, ma è stato fermato poco dopo. Durante il tentativo di fuga, sono stati rilevati alcuni comportamenti sospetti. Il giovane è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.