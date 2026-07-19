Una ragazza di 17 anni, calciatrice del BS Soccer Fasano, è rimasta gravemente ferita dopo aver perso il controllo dello scooter e scontrato contro un camion. L’incidente è avvenuto giovedì 16 luglio sulle strade della provincia di Brindisi. La giovane, cresciuta nel settore giovanile del Bari calcio, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Attualmente si trova in condizioni disperate.

È ricoverata in gravissime condizioni Martina Tateo, 17enne calciatrice del BS Soccer Fasano, cresciuta nel settore giovanile del Bari calcio, rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto giovedì 16 luglio sulle strade del Brindisino. La ragazza era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata violentemente con un camion. L’impatto è stato molto violento e le sue condizioni sono apparse subito critiche. In ospedale la 17enne è stata già sottoposta a diversi interventi chirurgici, ma le sue condizioni rimangono molto gravi. La notizia ha scosso il mondo del calcio locale. Messaggi di solidarietà e incoraggiamento sono arrivati anche da diverse società, tutti nella speranza che la giovane atleta possa riprendersi. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Grave incidente a Brindisi, calciatrice di 17 anni finisce con lo scooter contro un camion: Martina Tateo in condizioni disperate

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