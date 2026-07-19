Grande soddisfazione per l’ASD Knock Out di Monreale | tre nuove cinture nere 1° Dan!
Tre atleti dell’ASD Knock Out di Monreale hanno ottenuto il grado di cintura nera 1° Dan dopo aver superato l’esame ufficiale svolto presso l’Impianto Sportivo Polivalente “Giovanni Daidone” di Balestrate. La prova si è conclusa con successo la scorsa settimana, confermando il risultato.
La scorsa settimana presso l’Impianto Sportivo Polivalente “Giovanni Daidone” di Balestrate tre atleti dell’ASD Knock Out di Monreale hanno sostenuto e superato con successo l’esame ufficiale della F.I.T.A. per il conseguimento della cintura nera 1° Dan, coronando un percorso di impegno, sacrificio e costanza. La sessione d’esame, indetta ufficialmente dal Comitato Regionale, ha visto i candidati misurarsi in prove tecniche di alto livello per il passaggio alla prestigiosa qualifica federale. I protagonisti di questo importante traguardo sono: Giorgia Giammanco, che ha superato con successo l’esame per il conseguimento della cintura nera 1° Dan, con la collaborazione della sparring partner Claudia Caprera. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
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