Grande Fratello Lucia Ilardo non ci sta | dopo il comunicato di Renato arriva la foto della discordia che spiazza il web

Dopo settimane di voci sulla fine della relazione, è arrivata la conferma ufficiale. La storia tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi si è conclusa. Poche ore dopo il comunicato di Biancardi, Lucia ha pubblicato una foto che ha scatenato reazioni sul web, lasciando senza parole i follower. Nessun commento ufficiale ulteriore è stato diffuso dalle parti coinvolte.

La storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi si è ufficialmente conclusa. A poche ore dalla conferma delle voci che circolavano già da settimane sulla fine della loro relazione, è arrivata anche la reazione dell’ex gieffina. Una risposta che ha fatto parlare proprio perché priva di parole. Lucia ha scelto di non rilasciare dichiarazioni, né di scrivere lunghi post sui social. La sua replica al comunicato di Renato è stata affidata a una semplice immagine: una foto che la ritrae con un’espressione visibilmente perplessa. Un’immagine che, come si suol dire, vale più di mille parole e che molti followers hanno interpretato come una chiara reazione al messaggio diffuso da quello che fino a qualche settimana fa era il suo fidanzato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo e Renato Biancardi beccati insieme dopo la finale la cena a Napoli

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