Lucia Ilardo dopo il Grande Fratello | futuro con Renato Biancardi in bilico e un sogno televisivo inaspettato

Dopo la partecipazione al Grande Fratello, Lucia Ilardo non ha confermato né smentito ufficialmente la relazione con Renato Biancardi, lasciando il futuro della coppia incerto. La donna ha preferito mantenere un profilo basso e non ha fornito dettagli sul loro rapporto. Nel frattempo, ha condiviso di avere un sogno televisivo che non si aspettava, senza specificare di cosa si tratti o se sia collegato alla sua esperienza nel reality.

Lucia Ilardo torna a parlare. E lo fa con quella riservatezza che, negli ultimi tempi, è diventata la sua cifra distintiva quando si tratta di Renato Biancardi, l’uomo conosciuto tra le mura della casa del Grande Fratello. Una storia nata sotto i riflettori, cresciuta tra confessioni notturne e sguardi complici davanti alle telecamere, e che oggi sembra attraversare una fase quanto meno nebulosa. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni e da Libero Magazine, l’ex gieffina ha scelto la strada della diplomazia, quella delle mezze parole che dicono tanto senza svelare nulla. “ In questo momento, preferisco non dire troppo “, ha dichiarato quando le è stato chiesto di fare il punto sulla relazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Lucia Ilardo con Lorenzo Spolverato prima del Grande Fratello Vip! Scoppia il gossip

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