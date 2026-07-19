Kimi Antonelli ha vinto il GP del Belgio su Mercedes, tornando alla vittoria dopo il GP di Monaco. Russell ha ottenuto un punteggio di 5, evidenziando la necessità di miglioramenti. Antonelli è stato paragonato ad Ascari con un voto di 9. La gara si è conclusa con questa vittoria, mentre altri piloti hanno ricevuto valutazioni inferiori o sono stati bocciati.

Promossi e bocciati della decima gara della stagione della F1, il GP del Belgio vinto da Kimi Antonelli su Mercedes. Il bolognese torna alla vittoria che mancava dal GP di Monaco. Sul podio con lui Charles Leclerc con la Ferrari e Max Verstappen con la Red Bull. Quarto Lewis Hamilton con la Ferrari, penalizzato per un incidente poco dopo il via con George Russell. L'inglese, con questo ritiro, perde il secondo posto nel Mondiale proprio a scapito di Hamilton, ma soprattutto non sembra riuscire a tenere il ritmo di Antonelli. Ormai la capacità di reazione di Kimi è un marchio brevettato. Doveva rispondere a tre gare amare, tra le rotture di Barcellona e Silverstone e qualche sbavatura in Austria: lo ha fatto a Spa, che è una di quelle piste che da sempre incoronano i campioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - GP Belgio, le pagelle: Antonelli come Ascari: 9. Russell, serve la sveglia: 5

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