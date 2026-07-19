globalizzazione di vincitori e vinti

Un bus ha investito un pedone in via principale, provocandone la morte. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno accertato il decesso. La polizia ha delimitato l’area e sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. Nessun altro veicolo o persona è rimasto coinvolto.

La globalizzazione ha avuto due volti, entrambi reali. Da una parte è stata la più straordinaria macchina di crescita e di convergenza che il mondo abbia conosciuto negli ultimi decenni: ha aperto mercati, messo in comunicazione economie lontane, accelerato scambi, investimenti, circolazione di tecnologie e, soprattutto, ha sottratto alla povertà centinaia di milioni di persone. Dall’altra, ha scavato dentro le società occidentali una frattura sempre più profonda, meno appariscente all’inizio, ma politicamente devastante nel lungo periodo. Ha ridotto le distanze fra i Paesi e aumentato, in molti casi, quelle dentro i Paesi. È il paradosso che la Terza via non ha saputo governare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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