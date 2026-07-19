Giornate di sole ma con rovesci e temporali in agguato

Da bergamonews.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le condizioni meteorologiche in Italia prevedono giornate caratterizzate da sole e temperature elevate, ma con rovesci e temporali in arrivo. L’alta pressione che ha portato l’ondata di caldo si indebolirà sull’Europa centrale, consentendo l’ingresso di correnti atlantiche più fresche. Questi cambiamenti porteranno a un aumento della variabilità atmosferica, con possibili temporali e un calo delle temperature nelle prossime giornate.

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L’alta pressione responsabile di questa prolungata ondata di caldo continuerà a interessare l’Europa occidentale e il Mediterraneo, ma tende ad indebolirsi sull’Europa centrale, permettendo l’avvicinamento alle Alpi di più fresche corrente atlantiche, che apriranno la strada a un periodo più fresco e instabile anche sulla nostra regione. Le temperature iniziano gradualmente a diminuire e nei prossimi giorni torneranno su valori più in linea con il periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Domenica 19 luglio 2026 Tempo Previsto: al mattino cieli poco nuvolosi su tutta la regione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Argomenti più discussi: Giornate di sole ma con rovesci e temporali in agguato; Meteo, sole e caldo nei prossimi giorni (ma attenzione a possibili temporali pomeridiani, specie in montagna): le previsioni; Terza ondata di calore almeno fino al 20 luglio, lunedì 43 gradi in Sardegna; Caldo e afa opprimente fino a sabato, poi temporali violenti. E da domenica si respira.

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