Giornate di sole ma con rovesci e temporali in agguato

Le condizioni meteorologiche in Italia prevedono giornate caratterizzate da sole e temperature elevate, ma con rovesci e temporali in arrivo. L’alta pressione che ha portato l’ondata di caldo si indebolirà sull’Europa centrale, consentendo l’ingresso di correnti atlantiche più fresche. Questi cambiamenti porteranno a un aumento della variabilità atmosferica, con possibili temporali e un calo delle temperature nelle prossime giornate.

L’alta pressione responsabile di questa prolungata ondata di caldo continuerà a interessare l’Europa occidentale e il Mediterraneo, ma tende ad indebolirsi sull’Europa centrale, permettendo l’avvicinamento alle Alpi di più fresche corrente atlantiche, che apriranno la strada a un periodo più fresco e instabile anche sulla nostra regione. Le temperature iniziano gradualmente a diminuire e nei prossimi giorni torneranno su valori più in linea con il periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Domenica 19 luglio 2026 Tempo Previsto: al mattino cieli poco nuvolosi su tutta la regione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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