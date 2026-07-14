**Salerno | 58enne trovato morto in casa a Pagani ipotesi omicidio**
La procura di Nocera Inferiore sta indagando sulla morte di un uomo di 58 anni, trovato senza vita questa mattina all’alba in una casa a Pagani, in provincia di Salerno. Al momento, si ipotizza un omicidio, ma sono in corso accertamenti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali segni di violenza o circostanze sospette. La salma è stata sottoposta a sequestro, e sono in corso ulteriori indagini per chiarire le cause del decesso.
Salerno, 14 lug. - (Adnkronos) - La procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo di 58 anni, trovato senza vita questa mattina all'alba a Pagani in provincia di Salerno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale tenenza e del reparto territoriale di Nocera Inferiore per avviare le indagini. Al momento non è esclusa alcuna pista, ma la prima ipotesi porta ad un omicidio in seguito ad una lite familiare. Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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