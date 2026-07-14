Salerno | 58enne trovato morto in casa a Pagani ipotesi omicidio**

Notizia in breve

La procura di Nocera Inferiore sta indagando sulla morte di un uomo di 58 anni, trovato senza vita questa mattina all’alba in una casa a Pagani, in provincia di Salerno. Al momento, si ipotizza un omicidio, ma sono in corso accertamenti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali segni di violenza o circostanze sospette. La salma è stata sottoposta a sequestro, e sono in corso ulteriori indagini per chiarire le cause del decesso.