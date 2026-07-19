A Montelabbate, durante l’80esima Sagra delle Pesche, è stato ricordato il lavoro di Clara Zambonini, giornalista e scrittrice nata nel 1904 e scomparsa nel 1986. La manifestazione ha dedicato uno degli incontri culturali alla sua figura, evidenziando il suo legame con il paese e il suo ruolo nella cronaca del primo dopoguerra. Zambonini è sepolta nel comune, dove aveva trascorso parte della giovinezza.

Montelabbate (Pesaro e Urbino), 19 luglio 2026 – L’80esima Sagra delle Pesche dedica uno dei suoi appuntamenti culturali più significativi alla memoria di Clara Zambonini (1904-1986), giornalista e scrittrice profondamente legata a Montelabbate, dove trascorse parte della propria giovinezza e dove oggi è sepolta. Mercoledì 22 luglio, alle ore 21.15, al Parco Hornburg, sarà infatti presentato il volume “La provincia raccontata. Pesaro-Urbino e la nascita del turismo moderno negli articoli di una giornalista italiana (1950-1970)”. L’iniziativa intende rendere omaggio non soltanto a una delle manifestazioni più rappresentative, ma anche a una interprete del giornalismo italiano che ha saputo raccontare con straordinaria sensibilità il momento in cui la provincia di Pesaro e Urbino stava costruendo una nuova immagine di sé. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornalismo e memoria storica: Clara Zambonini e le cronache da Pesaro-Urbino del primo dopoguerra

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