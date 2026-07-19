Un uomo ha aggredito la partner con un coltello durante una lite in casa. La donna è rimasta ferita e trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni stabili. L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri sul posto. La vicenda è stata segnalata alle autorità, che hanno avviato le indagini. La famiglia del ferito ha deciso di realizzare un film per sensibilizzare sul tema della violenza domestica.

«Come famiglia abbiamo scelto di fare questo film per una questione di responsabilità civile», afferma Gino Cecchettin, «perché è un modo per arrivare a chiunque, affinché il dolore che abbiamo vissuto non si ripeta. Il nostro dolore diventa uno strumento di consapevolezza perché nessun’altra famiglia, nessun’altra ragazza, debba conoscere la stessa sorte di Giulia. E poi perché spesso sento parlare della storia di Giulia riferendosi alla sua ultima mezz'ora. Ecco, la storia di Giulia è quella di una ragazza di 22 anni, di una donna che si è autodeterminata, che ha fatto una scelta di libertà, che ha voluto scegliere e che ha pagato con la vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gino Cecchettin: «La violenza non nasce all’improvviso, nasce prima: dalla gelosia scambiata per amore. L’amore vero non restringe la libertà, la fa crescere»

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La violenza non nasce allimprovviso

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