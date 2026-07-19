Giardini San Domenico Caccia ai fondi regionali Nuovi lavori in arrivo anche sul Lungofiume
È stato annunciato un incremento dei lavori nei Giardini di San Domenico e sul Lungofiume, con l’obiettivo di riqualificare le aree. Contestualmente, si sta accelerando sul secondo stralcio della riqualificazione dei giardini di San Domenico, che fa parte di un progetto finanziato tramite un bando regionale dedicato al rilancio dei centri storici. I fondi regionali sono stati richiesti per sostenere interventi di miglioramento e restauro delle zone interessate.
Da un lato, un’accelerazione sul secondo stralcio della riqualificazione dei giardini di San Domenico, legata alla partecipazione a un bando regionale per il rilancio dei centri storici. Dall’altro, l’inserimento di un nuovo progetto da 500mila euro indicato come " Ampliamento parco lungofiume - area polifunzionale per la gestione dei grandi eventi". Eccole le due novità contenute nella delibera di modifiche al Piano dei lavori pubblici del Municipio che approderà martedì in commissione in vista della successiva approvazione da parte del Consiglio comunale. Per quanto riguarda i Giardini di San Domenico, dove solo poche settimane fa si è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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