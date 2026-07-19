giardini san domenico caccia ai fondi regionali nuovi lavori in arrivo anche sul lungofiume

Notizia in breve

È stato annunciato un incremento dei lavori nei Giardini di San Domenico e sul Lungofiume, con l’obiettivo di riqualificare le aree. Contestualmente, si sta accelerando sul secondo stralcio della riqualificazione dei giardini di San Domenico, che fa parte di un progetto finanziato tramite un bando regionale dedicato al rilancio dei centri storici. I fondi regionali sono stati richiesti per sostenere interventi di miglioramento e restauro delle zone interessate.