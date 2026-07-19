Un uomo di 96 anni, prossimo ai 97, si mostra in una foto di primavera del 1960 mentre suona il violino per strada. È vestito con un doppiopetto, simbolo di cura e rispetto per il suo ruolo di musicista. La sua immagine trasmette un senso di dignità, e il suo abbigliamento riflette l’importanza che attribuisce alla giornata di lavoro che lo attende. È cieco e si esibisce tra altri musicisti di strada.

Il violinista cieco è vestito di tutto punto. È la primavera del 1960 e il doppiopetto è il segno della dignità e dell’eleganza del «musico». Ed esprime anche un sacro senso di rispetto per la mattinata di lavoro che lo aspetta. Pare di vederlo nella sua casa, forse disadorna, mentre si veste con qualcuno che lo aiuta, perché deve “scendere a faticare”. Guido Giannini è riuscito persino a fotografare la nota che esce dal suo strumento appoggiato al collo appena reclinato, in quel gesto poetico che solo i violinisti sanno tenere: sostengono il violino certo, ma pare che vi si accoccolino in un atto teneramente fusionale. Con lo sguardo di... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Giannini, 96 anni ad agosto, narra in foto «Musici» di strada

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