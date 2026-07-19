Arezzo ha aperto la quinta edizione del Moonlight Festival, con dieci autori che si sono presentati con i loro libri. La manifestazione si svolge in sei giornate e vede la partecipazione di ospiti come Gianni Riotta e Luca Sofri. L’evento si svolge nel centro storico della città, con incontri e presentazioni dedicati alla letteratura. La prima giornata si è conclusa con un pubblico numeroso.

Arezzo, 19 luglio 2026 – In arrivo 10 autori con i loro libri per sei giornate di presentazioni. E’ partita la quinta edizione di Arezzo Moonlight Festival. Ecco sei giornate letterarie durante il mese di luglio che vedranno ospiti G ianni Riotta, Luca Sofri, Antonio Padellaro, Ben Pastor, Barbara Fabbroni, Angelo Rossi, Carlo Calabrò e Tommaso Cern o in piazza Grande sul terrazzo di Fraternita dal 20 al 23 luglio con il doppio appuntamento alle ore 19 e alle 21. L’evento culturale si è aperto ad Anghiari, il 15 luglio con Carmelo Schininà e terminerà il 31 luglio a Bibbiena con Wu Ming 2 che presenta “I mensalieri” alle ore 18,30 nel chiostro di San Lorenzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gianni Riotta e Luca Sofri, ospiti al M oonlight Festival

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