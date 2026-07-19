Dopo poche curve del Gran Premio del Belgio 2026, il britannico ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro la Ferrari di Lewis Hamilton, che lo ha urtato con la ruota. La vettura di Russell è scivolata in ghiaia, costringendolo all’abbandono anticipato della corsa. Il pilota ha spiegato di aver subito un contatto che ha compromesso le sue possibilità di gara, perdendo anche molta potenza.

Si è concluso dopo poche curve il Gran Premio del Belgio 2026 di George Russell. Dopo il lungo rettilineo di Spa, il britannico è stato urtato con la ruota dalla Ferrari di Lewis Hamilton, finendo in ghiaia ed uscendo di scena anticipatamente nel decimo appuntamento del Mondiale. Uno 0 pesante per Russell che vede crescere il suo distacco nella classifica piloti da Andrea Kimi Antonelli, vincitore della gara. Il contatto tra i due britannici è costato a Lewis Hamilton cinque secondi di penalità ma Russell, come riportato da motorsport.com, ha voluto innanzitutto discolpare il connazionale: “Sono stato completamente risucchiato in rettilineo. Ho perso tre posizioni in quel momento prima di arrivare a curva 5 e poi il contatto è stato un normale incidente di gara”. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Potenza.

© Oasport.it - George Russell: “Contatto con Hamilton incidente di gara, ho perso troppa potenza”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

George Russell Crashes Out After Dramatic Contact With Lewis Hamilton | George Russell highlights |

Notizie e thread social correlati

F1, George Russell: “Risultato di Montecarlo difficile da accettare. Ho perso almeno 45 punti fuori dal mio controllo”Durante il settimo round del Mondiale 2026 di Formula Uno, un pilota ha dichiarato che il risultato di Montecarlo è difficile da accettare, poiché ha...

George Russell: “Da capire se la vittoria Ferrari sia stata un caso. Lottare con Antonelli e Hamilton non mi rende nervoso”Dopo il Gran Premio di Barcellona, George Russell ha dichiarato di voler capire se la vittoria della Ferrari sia stata una coincidenza.

Temi più discussi: Russell, la Gioconda e un'ossessione di nome Kimi: tutti i fantasmi nella testa di George; F1 | Hamilton-Russell, il giallo del pit-stop: ecco perché George è rimasto davanti; Kimi vola, Russell insiste: Ho perso 4 decimi sul dritto, bisogna ammettere che c’è un problema; Russell: Non abbiamo velocità in rettilineo, è un vero problema. VIDEO.

Andiamo via da SPA con Antonelli che ha due GP di vantaggio su Russell che scivola in P3. Lewis che dalla P4 passa in seconda posizione in mondiale a 45 punti da Kimi, e Charles in P4 con 126 punti a 28 punti da George e 33 da Lewis #BelgianGP x.com

George Russell: Contatto con Hamilton incidente di gara, ho perso troppa potenzaSi è concluso dopo poche curve il Gran Premio del Belgio 2026 di George Russell. Dopo il lungo rettilineo di Spa, il britannico è stato urtato con la ... oasport.it

Contatto con Hamilton: Russell subito k.o. nel GP del BelgioContatto nel corso del primo giro tra George Russell e Lewis Hamilton, il pilota della Mercedes è già fuori dal GP del Belgio ... formulapassion.it

Non è uno scherzo quanto è venuto bene questo. Aspettate solo che appaia Russell. Kkkkkkkk! reddit