George Russell | Contatto con Hamilton incidente di gara ho perso troppa potenza

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo poche curve del Gran Premio del Belgio 2026, il britannico ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro la Ferrari di Lewis Hamilton, che lo ha urtato con la ruota. La vettura di Russell è scivolata in ghiaia, costringendolo all’abbandono anticipato della corsa. Il pilota ha spiegato di aver subito un contatto che ha compromesso le sue possibilità di gara, perdendo anche molta potenza.

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Si è concluso dopo poche curve il Gran Premio del Belgio 2026 di George Russell. Dopo il lungo rettilineo di Spa, il britannico è stato urtato con la ruota dalla Ferrari di Lewis Hamilton, finendo in ghiaia ed uscendo di scena anticipatamente nel decimo appuntamento del Mondiale. Uno 0 pesante per Russell che vede crescere il suo distacco nella classifica piloti da Andrea Kimi Antonelli, vincitore della gara. Il contatto tra i due britannici è costato a Lewis Hamilton cinque secondi di penalità ma Russell, come riportato da motorsport.com, ha voluto innanzitutto discolpare il connazionale: “Sono stato completamente risucchiato in rettilineo. Ho perso tre posizioni in quel momento prima di arrivare a curva 5 e poi il contatto è stato un normale incidente di gara”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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George Russell Crashes Out After Dramatic Contact With Lewis Hamilton | George Russell highlights |

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