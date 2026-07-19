Genova due rapine con strappo in poche ore | arrestati due stranieri

In poche ore, due rapine con strappo sono state segnalate sulla spiaggia di Genova. I carabinieri della stazione di Pegli hanno arrestato un uomo di 35 anni, cittadino marocchino, con l’accusa di rapina impropria aggravata. La prima vittima ha subito il furto di una catenina, che è stata sottratta con uno strappo. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato il sospetto poco dopo l’evento.

Il furto della catenina sulla spiaggia – I carabinieri della Stazione di Genova Pegli hanno arrestato un cittadino marocchino di 35 anni per rapina impropria aggravata. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe strappato una catenina dal collo di un giovane sulla spiaggia di Pegli, tentando poi la fuga lungo l’arenile. La vittima, insieme ad alcuni amici, lo avrebbe inseguito. Una pattuglia dei carabinieri in transito ha notato la scena ed è intervenuta, riuscendo a bloccare il 35enne. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato alla Casa circondariale di Genova Marassi. Un secondo arresto è stato effettuato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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