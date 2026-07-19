Un edificio residenziale è stato demolito a Deir al-Balah, nel centro di Gaza, nella notte di sabato. L’operazione è stata condotta dall’esercito israeliano dopo un’evacuazione ordinata ai residenti. La demolizione ha causato danni all’edificio e alle strutture circostanti. Non sono stati segnalati feriti. L’intervento si inserisce in un’azione militare in corso nella regione.

(LaPresse) Un edificio residenziale è stato distrutto nella tarda serata di sabato a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, durante un’operazione dell’esercito israeliano. Secondo il racconto di alcuni residenti, l’immobile di quattro piani è stato colpito dopo che gli occupanti avevano ricevuto l’ordine di evacuare. Un residente della zona, ha riferito che il proprietario dell’edificio sarebbe stato contattato telefonicamente da un ufficiale israeliano circa 10 minuti prima dell’attacco, con l’invito a lasciare immediatamente l’abitazione e l’area circostante. Le immagini mostrano le conseguenze del bombardamento, che ha raso al suolo l’edificio nel cuore della città di Deir al-Balah. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Gaza, edificio distrutto a Deir al-Balah dopo l’ordine di evacuazione

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