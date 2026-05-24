Gaza raid di Israele a Deir al-Balah | abitanti scavano tra le macerie

Notizia in breve

A Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza, sono stati condotti raid da parte di Israele. Gli abitanti del luogo hanno iniziato a scavare tra le macerie di tende e edifici distrutti, cercando di recuperare effetti personali. Le operazioni hanno coinvolto le zone colpite dai bombardamenti, che hanno causato danni agli immobili e alle strutture civili. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di vittime o sui danni specifici.