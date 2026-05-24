Gaza raid di Israele a Deir al-Balah | abitanti scavano tra le macerie
A Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza, sono stati condotti raid da parte di Israele. Gli abitanti del luogo hanno iniziato a scavare tra le macerie di tende e edifici distrutti, cercando di recuperare effetti personali. Le operazioni hanno coinvolto le zone colpite dai bombardamenti, che hanno causato danni agli immobili e alle strutture civili. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di vittime o sui danni specifici.
Gli abitanti di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza, hanno cercato di recuperare i propri effetti personali tra le macerie di tende ed edifici, distrutti dai raid di Israele. “Abbiamo ricevuto una chiamata alle 22.00 da un vicino che ci diceva che dovevamo evacuare l’intero isolato”, ha raccontato Ahmad al-Kurd spiegando gli attimi precedenti al bombardamento. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Gaza, raid vicino alle tende di Deir al-Balah uccide almeno una persona
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