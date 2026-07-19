Gatti potrebbe lasciare la Juventus durante questa sessione di mercato per finanziare gli acquisti futuri. La sua preferenza è rivolta al Napoli, dove potrebbe approdare con l’interesse di Allegri. La società bianconera sta valutando diverse strategie per il reparto difensivo, che prevedono anche sacrifici economici. Al momento, si attende una chiamata da parte di Allegri, che potrebbe influenzare il suo futuro.

di Luca Fioretti Gatti potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato per fare cassa: la sua preferenza va al Napoli di Allegri. Le strategie per il reparto arretrato della Juventus prevedono importanti sacrifici per finanziare i prossimi innesti. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, la posizione del centrale di Rivoli è cambiata negli ultimi mesi: per la Juve è cedibile. Questa decisione trova riscontro anche nelle valutazioni tecniche della guida della squadra, dato che per Spalletti non è una pedina fondamentale nello scacchiere tattico. Di conseguenza, la Juve potrebbe utilizzarlo per fare cassa, sfruttando l’ottima valutazione di mercato raggiunta dal classe 1998 per generare una plusvalenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gatti aspetta una chiamata da parte di Allegri! Il retroscena di mercato e i possibili scenari per questa estate

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