Game of Thrones | Continuano gli errori i veri protagonisti della settimana

Da zonawrestling.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Questa settimana, il protagonista è stato il “Re del Trono di Spade”, ma non per le sue imprese. È stato infatti al centro dell’attenzione per un errore che ha coinvolto i protagonisti della serie, causando confusione tra i fan. La scena si è svolta durante una ripresa, quando un dettaglio visibile ha tradito una svista nella produzione. La gaffe è stata ripresa in molti commenti sui social e ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il protagonista della settimana, il “Re del Trono di Spade”, non lo è sempre in positivo, questo lo avete capito tempo fa e proprio sette giorni fa ho nominato CM Punk come protagonista in negativo per aver influenzato nel modo sbagliato la direzione del titolo WWE. Ora la situazione è ancor più confusionaria dopo quanto successo a SmackDown. Se Gunther e Sami Zayn trionfano nel loro tag team match di Saturday Night’s Main Event, verranno aggiunti al main event di SummerSlam tramutandolo in un Fatal 4 Way contro appunto anche Punk e Rhodes. E allora la domanda è ancora una volta spontanea, perché? Sappiamo bene quanto questa opzione non si realizzerà mai, forse perché Nick Aldis alla fine sarà decisivo per evitare a Gunther il trionfo, lo stesso austriaco che ormai affronterà quasi sicuramente in quel di SS. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

game of thrones continuano gli errori i veri protagonisti della settimana
© Zonawrestling.net - Game of Thrones: Continuano gli errori, i veri protagonisti della settimana
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

This ad series is just brilliant !

Video This ad series is just brilliant !

Notizie e thread social correlati

Saranno gli scalatori i veri protagonisti del Giro d’Italia 2026?Gli appassionati di ciclismo attendono con trepidazione il Giro d’Italia del 2026, una gara che si preannuncia impegnativa.

Leggi anche: Game of Thrones: Intervista esclusiva a Wolfgang

Argomenti più discussi: Il Trono di Spade celebra un anniversario speciale con una nuova edizione da collezione, ma non è per tutti; Alien: Earth 2 - Grandi novità per la seconda stagione, nel cast arrivano altre due star di Game of Thrones; Ancora da Game of Thrones, un nuovo volto per Alien: Pianeta Terra – Stagione 2.

game of thrones continuanoGame of Thrones: War for Westeros rinviato al 2027, PlaySide spiega i motivi del ritardoGame of Thrones: War for Westeros non arriverà più nel corso del 2026. Lo sviluppatore PlaySide ha annunciato che il gioco di strategia in tempo reale ambientato nell'universo de Il Trono di Spade è s ... it.ign.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web