Questa settimana, il protagonista è stato il “Re del Trono di Spade”, ma non per le sue imprese. È stato infatti al centro dell’attenzione per un errore che ha coinvolto i protagonisti della serie, causando confusione tra i fan. La scena si è svolta durante una ripresa, quando un dettaglio visibile ha tradito una svista nella produzione. La gaffe è stata ripresa in molti commenti sui social e ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Il protagonista della settimana, il “Re del Trono di Spade”, non lo è sempre in positivo, questo lo avete capito tempo fa e proprio sette giorni fa ho nominato CM Punk come protagonista in negativo per aver influenzato nel modo sbagliato la direzione del titolo WWE. Ora la situazione è ancor più confusionaria dopo quanto successo a SmackDown. Se Gunther e Sami Zayn trionfano nel loro tag team match di Saturday Night’s Main Event, verranno aggiunti al main event di SummerSlam tramutandolo in un Fatal 4 Way contro appunto anche Punk e Rhodes. E allora la domanda è ancora una volta spontanea, perché? Sappiamo bene quanto questa opzione non si realizzerà mai, forse perché Nick Aldis alla fine sarà decisivo per evitare a Gunther il trionfo, lo stesso austriaco che ormai affronterà quasi sicuramente in quel di SS. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Game of Thrones: Continuano gli errori, i veri protagonisti della settimana

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