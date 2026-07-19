Nella serata di ieri, intorno alle 22, un tentativo di furto ha interessato via di Casabassa a Colle. Sono stati rilevati una finestra forzata e il segno di un ingresso tentato, poi interrotto. Nella stessa notte si sono attivati due allarmi, causando panico tra i residenti. Un abitante ha riferito di aver visto i ladri davanti alla propria casa.

Colle (Siena), 19 luglio 2026 – Una finestra forzata, il segno di un ingresso tentato e poi interrotto. È accaduto in via di Casabassa, a Colle, dove nella serata di ieri l’altro, intorno alle 22.30, è stato segnalato un tentativo di furto in un’abitazione al piano terra, nel gruppo di case sopra una carrozzeria. Chi ha cercato di entrare è passato dalle finestre che affacciano sul giardino interno, un punto comunque visibile dalla strada. I malintenzionati, con ogni probabilità, si sono allontanati prima di riuscire a entrare completamente. Il danno riguarda gli infissi, sostituiti a febbraio, ma la casa è rimasta intatta. La stessa notte, a circa un chilometro di distanza, sempre nella zona di Colle bassa, è arrivata un’altra segnalazione da via XXV Aprile, nei pressi del semaforo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furti, due allarmi in una notte. Panico tra i residenti: “Ho visto i ladri davanti casa”

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