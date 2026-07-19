Furti di bagagli Sgominata banda di ladri
Una banda di ladri è stata smantellata dopo aver compiuto furti di bagagli a bordo del Malpensa Express. I malviventi salivano sui treni insieme ai passeggeri diretti in aeroporto e, in pochi secondi, si impossessavano di valigie, zaini e borse di valore, con particolare attenzione ai turisti stranieri. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato i sospetti, che agivano in modo rapido e mirato. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità di azione o sul numero di persone coinvolte.
Salivano sul Malpensa Express insieme ai passeggeri diretti in aeroporto e, in pochi secondi, riuscivano a impossessarsi di valigie, zaini e borse di valore, prendendo di mira soprattutto i turisti stranieri. Un sistema ormai collaudato, che la Polizia di Stato è riuscita a smantellare al termine di una lunga indagine culminata con sedici arresti e il recupero di refurtiva per un valore di circa 60 mila euro. L’operazione, coordinata dalla Polizia ferroviaria, ha portato all’arresto e al fermo di sedici persone, tutte di nazionalità algerina o francese, di età compresa tra i 18 e i 43 anni. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di oltre trenta furti commessi sui convogli che collegano Milano all’aeroporto di Malpensa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Furti di bagagli sul Malpensa Express, sgominata banda di ladri: sedici arrestiUna banda di ladri è stata smantellata dopo aver compiuto furti di bagagli sui treni Malpensa Express.
Furti nei bagagli a Malpensa, arrestati 3 operatori: la banda a caccia di beni di lussoTre operatori aeroportuali sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Malpensa.
Temi più discussi: Furti di bagagli sul Malpensa Express, sgominata banda di ladri: sedici arresti; Furti di bagagli. Sgominata banda di ladri; Furti sui treni: sgominata la banda, sedici arresti - POP; Furti in stazione e agenti aggrediti: fermata la banda dei treni.
? Furti di bagagli sul Malpensa Express, sgominata banda di ladri: sedici arresti dlvr.it/TTb31k #FurtiBagagli #MalpensaExpress #Milano #PoliziaFerroviaria #Ladri x.com
I rapinatori, di età compresa tra i 18 e i 43 anni e di nazionalità algerina o francese, colpivano soprattutto i turisti stranieri. Le perquisizioni hanno consentito di recuperare e sequestrare refurtiva per un valore di circa 60mila euro facebook
Furti di bagagli. Sgominata banda di ladriSalivano sul Malpensa Express insieme ai passeggeri diretti in aeroporto e, in pochi secondi, riuscivano a impossessarsi di ... ilgiorno.it
Furti di bagagli sul Malpensa Express, sgominata banda di ladri: sedici arrestiI rapinatori, di età compresa tra i 18 e i 43 anni e di nazionalità algerina o francese, colpivano soprattutto i turisti stranieri. Le perquisizioni hanno consentito di recuperare e sequestrare refurt ... msn.com