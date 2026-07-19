furti di bagagli sgominata banda di ladri

Una banda di ladri è stata smantellata dopo aver compiuto furti di bagagli a bordo del Malpensa Express. I malviventi salivano sui treni insieme ai passeggeri diretti in aeroporto e, in pochi secondi, si impossessavano di valigie, zaini e borse di valore, con particolare attenzione ai turisti stranieri. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato i sospetti, che agivano in modo rapido e mirato. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità di azione o sul numero di persone coinvolte.

Salivano sul Malpensa Express insieme ai passeggeri diretti in aeroporto e, in pochi secondi, riuscivano a impossessarsi di valigie, zaini e borse di valore, prendendo di mira soprattutto i turisti stranieri. Un sistema ormai collaudato, che la Polizia di Stato è riuscita a smantellare al termine di una lunga indagine culminata con sedici arresti e il recupero di refurtiva per un valore di circa 60 mila euro. L’operazione, coordinata dalla Polizia ferroviaria, ha portato all’arresto e al fermo di sedici persone, tutte di nazionalità algerina o francese, di età compresa tra i 18 e i 43 anni. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di oltre trenta furti commessi sui convogli che collegano Milano all’aeroporto di Malpensa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Furti di bagagli sul Malpensa Express, sgominata banda di ladri: sedici arrestiUna banda di ladri è stata smantellata dopo aver compiuto furti di bagagli sui treni Malpensa Express.

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