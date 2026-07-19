Fred De Palma si racconta alle Summer Nights | Una serata di emozioni

Notizia in breve

Durante l'evento Summer Nights – Radio Subasio Music Club 2026 al Brugnato 5Terre Outlet, l’artista Fred De Palma ha parlato delle emozioni vissute durante la serata. L’evento si è svolto con una data modificata rispetto al programma originale, ma l’artista è rimasto presente come previsto. La serata ha visto l’intervento di De Palma, che ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso artistico e sull’esperienza dell’evento.