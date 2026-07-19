Fred De Palma si racconta alle Summer Nights | Una serata di emozioni

Da lanazione.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'evento Summer Nights – Radio Subasio Music Club 2026 al Brugnato 5Terre Outlet, l’artista Fred De Palma ha parlato delle emozioni vissute durante la serata. L’evento si è svolto con una data modificata rispetto al programma originale, ma l’artista è rimasto presente come previsto. La serata ha visto l’intervento di De Palma, che ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso artistico e sull’esperienza dell’evento.

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Cambia la data, ma l’ospite è confermato: il secondo appuntamento delle Summer Nights – Radio Subasio Music Club 2026 del Brugnato 5Terre Outlet Village dedicato a Fred De Palma è in programma stasera alle 21, dove si racconterà e intonerà alcuni dei suoi più grandi successi, da "Una volta ancora" a "Paloma", da "Extasi" a "Ti raggiungerò", fino all’ultimo "La testa gira" cantato insieme a Anitta ed Emis Killa. "Mi piace vivere un appuntamento come questo, che non sarà solo una sequenza di canzoni, ma un’occasione per creare un rapporto diretto con chi mi segue: Le Summer Nights – Radio Subasio Music Club uniscono alla musica il racconto del percorso che c’è dietro ogni brano, oltre a dare la possibilità di condividere esperienze, aneddoti e momenti della mia carriera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fred De Palma si racconta alle Summer Nights : "Una serata di emozioni"
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