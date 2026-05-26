L' estate si accende con il Vieste Summer Fest | Fred De Palma e i Gemelli Diversi protagonista a Marina Piccola
Il 31 luglio si apre il Vieste Summer Fest con Fred De Palma a Marina Piccola. Il giorno successivo, il 1° agosto, i Gemelli Diversi salgono sul palco per due serate di musica e divertimento.
Ad inaugurare questa nuova edizione, il 31 luglio, sarà Fred De Palma. Il 1° agosto spazio invece ai Gemelli Diversi, protagonisti di due serate dedicate alla musica e al divertimento nel cuore della città. “Il Vieste Summer Fest nasce da una esigenza precisa: riequilibrare i flussi turistici. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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