Frah Quintale si esibirà domani sera in piazza della Libertà a Salerno, dopo aver portato il suo concerto ai palazzetti. L’artista ha dichiarato che per lui l'urgenza di scrivere e l’originalità sono le sue uniche certezze. La serata fa parte di “Salerno sounds”, un evento musicale che riunisce artisti in diverse location della città. La performance si svolgerà all’aperto, offrendo un’esperienza diversa rispetto agli spettacoli indoor.

Dopo i palazzetti Frah Quintale riscopre il calore di notti sotto la luna come quella che gli regala domani sera «Salerno sounds» in piazza della Libertà. Tutto sulla scia di «Amor proprio» è il suo quarto album solista, che lo ridefinisce come autore e come interprete dopo l’esperienza a due con Coez di «Lovebars». «È un disco con dentro tanta penna, tanta scrittura, tanta attenzione al sound, e tutto quello che m’è accaduto in questa decade, ora certe cose dovrò sedimentarle e poi andare avanti», spiega lui. Joan Thiele a Sanremo con Nayt: l'infanzia in giro per il mondo, la voce per la giustizia e la vita privatissima Un disco scritto tra Varazze, Volterra e Asiago. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Frah Quintale a Salerno: «Urgenza di scrivere e originalità sono le mie uniche certezze»

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